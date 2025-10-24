Інформація щодо ціни LEOONO by Virtuals (LEO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00504633$ 0,00504633 $ 0,00504633 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +5,29% Зміна ціни (1 дн.) +1,61% Зміна ціни (за 7 дн.) +45,83% Зміна ціни (за 7 дн.) +45,83%

Актуальна ціна LEOONO by Virtuals (LEO) становить --. За останні 24 години LEO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LEO становить $ 0,00504633, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то LEO змінився на +5,29% за останню годину, +1,61% за 24 години та на +45,83% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо LEOONO by Virtuals (LEO)

Ринкова капіталізація $ 327,11K$ 327,11K $ 327,11K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 327,11K$ 327,11K $ 327,11K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація LEOONO by Virtuals — $ 327,11K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LEO — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 327,11K.