Ціна Leonidasbilic (LIO)
Поточна ціна Leonidasbilic (LIO) сьогодні становить 0.01147707 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LIO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Leonidasbilic:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.80 USD
- зміна ціни Leonidasbilic протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Leonidasbilic до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Leonidasbilic до USD становила $ -0.0012905724.
За останні 60 днів зміна ціни Leonidasbilic до USD становила $ +0.0013066598.
За останні 90 днів зміна ціни Leonidasbilic до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0012905724
|-11.24%
|60 днів
|$ +0.0013066598
|+11.38%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Leonidasbilic: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-1.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WHAT IS Leonidasbilic? LIO Sports is a Swiss startup that seeks the integration of new technologies with soccer,seeking to create a fairer, more competitive and productive environment. Formed by advertisers,computer engineers and lawyers, it has closely followed blockchain development worldwide.We are passionate for soccer and we have been presenting our solution in a passionate way in events,pitches, startups roundtables and LIO Sports was selected as one of 20 finalists among 700 competitors. The pitch presentation happened in the Future Blockchain Summit 2022 in Dubai. Use new technologies to create a soccer’s scenario of high performance and equality.Cryptocurrencies, coins, and tokens that are connected to the sports industry.
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