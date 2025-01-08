Ціна Leonard The Lizard (LENNI)
Поточна ціна Leonard The Lizard (LENNI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.75K USD. Ціна LENNI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Leonard The Lizard:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.52 USD
- зміна ціни Leonard The Lizard протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Leonard The Lizard до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Leonard The Lizard до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Leonard The Lizard до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Leonard The Lizard до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-16.46%
|60 днів
|$ 0
|-7.85%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Leonard The Lizard: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+8.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$LENNi, member of the council
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