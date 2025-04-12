Ціна LENS (LENS)
Поточна ціна LENS (LENS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 747.83K USD. Ціна LENS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LENS:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни LENS протягом дня — +5.92%
- циркуляційна пропозиція – 997.84M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LENS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LENS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LENS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LENS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.92%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LENS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.89%
+5.92%
+7.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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