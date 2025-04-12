Сьогоднішня ціна LENS (LENS)

Поточна ціна LENS (LENS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 747.83K USD. Ціна LENS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LENS:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни LENS протягом дня — +5.92%

- циркуляційна пропозиція – 997.84M USD

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