Сьогоднішня ціна Lenny Face (( ͡° ͜ʖ ͡°))

Поточна ціна Lenny Face (( ͡° ͜ʖ ͡°)) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ( ͡° ͜ʖ ͡°) до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lenny Face:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.44 USD

- зміна ціни Lenny Face протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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