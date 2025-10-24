Інформація щодо ціни Lenny (LENNY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00220577$ 0,00220577 $ 0,00220577 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,97% Зміна ціни (1 дн.) -5,36% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,54% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,54%

Актуальна ціна Lenny (LENNY) становить --. За останні 24 години LENNY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LENNY становить $ 0,00220577, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то LENNY змінився на -0,97% за останню годину, -5,36% за 24 години та на -5,54% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Lenny (LENNY)

Ринкова капіталізація $ 690,43K$ 690,43K $ 690,43K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 690,43K$ 690,43K $ 690,43K Циркуляційне постачання 961,54M 961,54M 961,54M Загальна пропозиція 961 542 700,538656 961 542 700,538656 961 542 700,538656

Поточна ринкова капіталізація Lenny — $ 690,43K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LENNY — 961,54M, зі загальною пропозицією 961542700.538656. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 690,43K.