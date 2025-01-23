Ціна Lenfi (LENFI)
Поточна ціна Lenfi (LENFI) сьогодні становить 1.62 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LENFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lenfi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 66.07K USD
- зміна ціни Lenfi протягом дня — -8.36%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lenfi до USD становила $ -0.148046488346922.
За останні 30 днів зміна ціни Lenfi до USD становила $ -0.2480101740.
За останні 60 днів зміна ціни Lenfi до USD становила $ -0.7578269280.
За останні 90 днів зміна ціни Lenfi до USD становила $ +1.16065033392134204.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.148046488346922
|-8.36%
|30 днів
|$ -0.2480101740
|-15.30%
|60 днів
|$ -0.7578269280
|-46.77%
|90 днів
|$ +1.16065033392134204
|+252.67%
Останній аналіз цін Lenfi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.45%
-8.36%
-12.68%
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