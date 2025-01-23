Сьогоднішня ціна Lenfi (LENFI)

Поточна ціна Lenfi (LENFI) сьогодні становить 1.62 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LENFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lenfi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 66.07K USD

- зміна ціни Lenfi протягом дня — -8.36%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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