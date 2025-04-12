Ціна Lends (LENDS)
Поточна ціна Lends (LENDS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LENDS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lends:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.36K USD
- зміна ціни Lends протягом дня — -14.04%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lends до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lends до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Lends до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Lends до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-14.04%
|30 днів
|$ 0
|-54.25%
|60 днів
|$ 0
|-70.27%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Lends: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.61%
-14.04%
-3.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Lends is an all-in-one decentralised finance platform encompassing borrowing, lending, swapping, saving, and peer-to-peer order books. Lends is the flagship lending app on Thorchain with over $140M+ TVL and 300,000 unique users. Through the platform, Thorchain's native ecosystem users utilize access to decentralized finance products including 0% interest, and no liquidation loans founded on an overcollateralized model based on burning instead of interest accrual.
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