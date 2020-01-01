Токеноміка Lendle (LEND) Дізнайтеся ключову інформацію про Lendle (LEND), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Lendle (LEND) Lendle is committed to redefine lending and borrowing experiences on the Mantle Network. This project stands out as an innovation-driven, decentralized, and non-custodial liquidity market, driven by a core mission to bring fresh innovation and decentralisation to the lending and borrowing landscape. Founded in August 2023, the project's unique features will include expanded lending opportunities, isolated and undercollateralized lending and an enhanced token lock mechanisms with revenue share. With a V1 recently launched and recipients of a Mantle Foundation Builders Grant to design and implement new lending markets' features, Lendle is committed to be the #1 lending market on Mantle. Currently, the $LEND token can be bought and sold on Decentralized Exchances on Mantle. $LEND holders are able to stake their $LEND on Lendle to receive protocol fees in bluechips like ETH, BTC, USDC, USDT and MNT. If you lock your tokens, you also receive the penalty fees from early unlockers. While we keep developping the protocol, some utilities might be added/changed. Stay updated through our docs and socials. Офіційний вебсайт: https://www.lendle.xyz/ Whitepaper: https://docs.lendle.xyz/miscellaneous/mission-statement Купити LEND зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Lendle (LEND) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Lendle (LEND), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 319,36K $ 319,36K $ 319,36K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 36,05M $ 36,05M $ 36,05M FDV (повністю розведена вартість): $ 885,89K $ 885,89K $ 885,89K Історичний максимум: $ 0,207173 $ 0,207173 $ 0,207173 Історичний мінімум: $ 0,00844793 $ 0,00844793 $ 0,00844793 Поточна ціна: $ 0,00885894 $ 0,00885894 $ 0,00885894 Дізнайтеся більше про ціну Lendle (LEND)

Токеноміка Lendle (LEND): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Lendle (LEND) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LEND, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LEND, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LEND, досліджуйте ціну токена LEND в реальному часі!

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