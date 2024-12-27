Сьогоднішня ціна Lendle (LEND)

Поточна ціна Lendle (LEND) сьогодні становить 0.057762 USD з ринковою капіталізацією $ 1.74M USD. Ціна LEND до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lendle:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.04K USD

- зміна ціни Lendle протягом дня — +2.76%

- циркуляційна пропозиція – 30.17M USD

Отримуйте оновлення цін LEND до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни LEND.