Сьогоднішня ціна lenda on chain (LENDA)

Поточна ціна lenda on chain (LENDA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 343.29K USD. Ціна LENDA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності lenda on chain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.29K USD

- зміна ціни lenda on chain протягом дня — -13.48%

- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD

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