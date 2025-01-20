Ціна lenda on chain (LENDA)
Поточна ціна lenda on chain (LENDA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 343.29K USD. Ціна LENDA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності lenda on chain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.29K USD
- зміна ціни lenda on chain протягом дня — -13.48%
- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни lenda on chain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни lenda on chain до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни lenda on chain до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни lenda on chain до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-13.48%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін lenda on chain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.70%
-13.48%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Lenda is an AI-driven project born from a solo developer's vision during a hackathon, evolving into a tool that analyzes on-chain movements within the Solana ecosystem. Initially conceived as a Lending Agent to predict optimal uses for stablecoins in DeFi, Lenda has since pivoted to offer insights into tokens and NFTs, enhancing DeFi and NFT interactions with AI capabilities. She is integrated into Kiwi bot recently on Solana, and soon to be used by Choizzy.io, which is aiming to become a leading mobile dApp on @solanamobile, specifically the Seeker phone when it's released, which will be providing users with a smarter, more accessible way to engage with blockchain technology.
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