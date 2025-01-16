Ціна Lenard (LENARD)
Поточна ціна Lenard (LENARD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LENARD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lenard:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 297.52 USD
- зміна ціни Lenard протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lenard до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lenard до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Lenard до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Lenard до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-20.80%
|60 днів
|$ 0
|-23.93%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Lenard: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-11.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Lenard is the cousin of Lenny the Lemur, who used to run Myspace back in the day. Lenard enjoys being in the sun and drinking coconuts by the beach. One day he found Lenny's laptop under his cabana and was sucked into the Solana ecosystem! Join Lenard on his journey through the Solana blockchain as the cutest new lemur in town.
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