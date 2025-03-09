Ціна Lemonrocks (LEMON)
Поточна ціна Lemonrocks (LEMON) сьогодні становить 0.00022376 USD з ринковою капіталізацією $ 223.57K USD. Ціна LEMON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lemonrocks:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 73.48 USD
- зміна ціни Lemonrocks протягом дня — -0.78%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lemonrocks до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lemonrocks до USD становила $ -0.0001343167.
За останні 60 днів зміна ціни Lemonrocks до USD становила $ -0.0002065711.
За останні 90 днів зміна ціни Lemonrocks до USD становила $ -0.008447365421714835.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.78%
|30 днів
|$ -0.0001343167
|-60.02%
|60 днів
|$ -0.0002065711
|-92.31%
|90 днів
|$ -0.008447365421714835
|-97.41%
Останній аналіз цін Lemonrocks: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.01%
-0.78%
-7.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Introducing LemonRocks. Where innovators find tools to shape the future, and backers discover the next big thing. One Platform For All Builders Access an extensive selection of data models and AI resources designed for builders and early-stage investors. Start-Up Data 2.0 Cross-referenced with ML, and verified by the community. We track GitHub activity, AppStore stats, CMC, stock prices, roadmaps, user traffic, and extensive metrics. LemonLink Connecting startups and investors with AI-driven precision, easy access to vital templates, agreements, and checklists, ensuring efficient support throughout the process. The Lemon AI The Lemon is your personal start-up assistant. Designed for quick access to information and personalized assistance, The Lemon enhances your experience in navigating the start-up and data ecosystem. Builders Hub The Builders Hub is a collaborative space to build, grow, and win grants for promising Web3 projects.
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