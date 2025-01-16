Ціна Lemond (LEMD)
Поточна ціна Lemond (LEMD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LEMD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lemond:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.67 USD
- зміна ціни Lemond протягом дня — +0.02%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lemond до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lemond до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Lemond до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Lemond до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.02%
|30 днів
|$ 0
|-15.59%
|60 днів
|$ 0
|-15.97%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Lemond: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
+0.02%
+7.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Lemond is a decentralized, open-source, autonomous non-custodial liquidity market protocol where users can participate as depositors or borrowers.
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