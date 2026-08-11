Сьогоднішня ціна lemonbob

Поточна ціна lemonbob (LEMONBOB) сьогодні становить $ 0, зі зміною 55,96% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LEMONBOB до USD становить $ 0 за LEMONBOB.

lemonbob наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 30 685, з циркуляційною пропозицією у 957,67M LEMONBOB. Протягом останніх 24 годин LEMONBOB торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LEMONBOB змінився на -21,24% за останню годину та на +107,79% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо lemonbob (LEMONBOB)

Ринкова капіталізація $ 30,69K$ 30,69K $ 30,69K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 30,69K$ 30,69K $ 30,69K Циркуляційне постачання 957,67M 957,67M 957,67M Загальна пропозиція 957 666 980,70731 957 666 980,70731 957 666 980,70731

Поточна ринкова капіталізація lemonbob — $ 30,69K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LEMONBOB — 957,67M, зі загальною пропозицією 957666980.70731. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 30,69K.