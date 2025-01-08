Сьогоднішня ціна Lemonade Stand Duck (DUCK)

Поточна ціна Lemonade Stand Duck (DUCK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 45.65K USD. Ціна DUCK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lemonade Stand Duck:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.65K USD

- зміна ціни Lemonade Stand Duck протягом дня — -4.40%

- циркуляційна пропозиція – 999.49M USD

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