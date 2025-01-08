Ціна Lemonade Stand Duck (DUCK)
Поточна ціна Lemonade Stand Duck (DUCK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 45.65K USD. Ціна DUCK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lemonade Stand Duck:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.65K USD
- зміна ціни Lemonade Stand Duck протягом дня — -4.40%
- циркуляційна пропозиція – 999.49M USD
Отримуйте оновлення цін DUCK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DUCK.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lemonade Stand Duck до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lemonade Stand Duck до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Lemonade Stand Duck до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Lemonade Stand Duck до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.40%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Lemonade Stand Duck: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
-4.40%
+5.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What started as a quirky children’s song turned into a global sensation, teaching us all an important life lesson: **Never give up on what you truly want!** Whether it's grapes, lemonade, or just a good laugh, the duck has become a symbol of humor, persistence, and playful curiosity. From YouTube videos with millions of views to countless memes shared across the internet, the *Lemonade Stand Duck* has earned its place in internet history. It’s not just a duck — it’s a movement. So, grab a glass of lemonade and let’s waddle through this amazing journey together!
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DUCK до AUD
A$--
|1 DUCK до GBP
￡--
|1 DUCK до EUR
€--
|1 DUCK до USD
$--
|1 DUCK до MYR
RM--
|1 DUCK до TRY
₺--
|1 DUCK до JPY
¥--
|1 DUCK до RUB
₽--
|1 DUCK до INR
₹--
|1 DUCK до IDR
Rp--
|1 DUCK до PHP
₱--
|1 DUCK до EGP
￡E.--
|1 DUCK до BRL
R$--
|1 DUCK до CAD
C$--
|1 DUCK до BDT
৳--
|1 DUCK до NGN
₦--
|1 DUCK до UAH
₴--
|1 DUCK до VES
Bs--
|1 DUCK до PKR
Rs--
|1 DUCK до KZT
₸--
|1 DUCK до THB
฿--
|1 DUCK до TWD
NT$--
|1 DUCK до CHF
Fr--
|1 DUCK до HKD
HK$--
|1 DUCK до MAD
.د.م--