Ціна Lemon (LEMX)
Поточна ціна Lemon (LEMX) сьогодні становить 73.17 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LEMX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lemon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 355.24K USD
- зміна ціни Lemon протягом дня — +1.56%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lemon до USD становила $ +1.12.
За останні 30 днів зміна ціни Lemon до USD становила $ +10.9568270160.
За останні 60 днів зміна ціни Lemon до USD становила $ +18.8927939970.
За останні 90 днів зміна ціни Lemon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +1.12
|+1.56%
|30 днів
|$ +10.9568270160
|+14.97%
|60 днів
|$ +18.8927939970
|+25.82%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Lemon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.15%
+1.56%
+24.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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