Ціна LemoChain (LEMO)
Поточна ціна LemoChain (LEMO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LEMO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LemoChain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.13 USD
- зміна ціни LemoChain протягом дня — +0.36%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LemoChain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LemoChain до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LemoChain до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LemoChain до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.36%
|30 днів
|$ 0
|-2.87%
|60 днів
|$ 0
|+21.04%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LemoChain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
+0.36%
+6.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LemoChain is a decentralized, open source platform for companies of all sizes to monetize and exchange their structured business data. LemoChain will accelerate blockchain’s integration into our every-day lives by means of increasing it's universal commercial relevance.
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