Ціна Lemmy The Bat (LBAI)
Поточна ціна Lemmy The Bat (LBAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1,26M USD. Ціна LBAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lemmy The Bat:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Lemmy The Bat протягом дня — -18,67%
- циркуляційна пропозиція – 69,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lemmy The Bat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lemmy The Bat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Lemmy The Bat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Lemmy The Bat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-18,67%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Lemmy The Bat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,71%
-18,67%
-46,03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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Розуміння токеноміки Lemmy The Bat (LBAI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена LBAI зараз!
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