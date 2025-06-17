Сьогоднішня ціна Lemmy The Bat (LBAI)

Поточна ціна Lemmy The Bat (LBAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1,26M USD. Ціна LBAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lemmy The Bat:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Lemmy The Bat протягом дня — -18,67%

- циркуляційна пропозиція – 69,00B USD

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