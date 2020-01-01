Токеноміка LeisureMeta (LM) Дізнайтеся ключову інформацію про LeisureMeta (LM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація LeisureMeta (LM) LeisureMetaverse issued its own utility token, LM token to energize trade of NFTs and increase the valuation of NFTs. LeisureMetaverse operates its own blockchain, but the LM token in LeisureMetaverse and the ERC20 LM token on Ethereum are interchangeable through the gateway between LeisureMetaverse and Ethereum. As an NFT minting & trading DAO platform, the Leisure metaverse platform is designed to overcome limitations of existing blockchain platforms such as scalability, gas fee and awkward UX. Using Tendermint style proof of stake PoS) based Byzantine Fault Tolerant BFT) consensus algorithm, LeisureMeta chain has attained 1,000 TPS and transaction finality at once. The Bloom filter is used to distinguish known transactions between individual nodes to enhance the efficiency of networking by transmitting unknown transactions only. With multiple private key paring system, the UX was improved by assigning individual private keys for user"s each device. LeisureMeta blockchain reduced the block time to 1 sec with Conflict free Replicated Data Type (CRDT) structure to eliminate the ordering between intra block transactions. Consequently, the computing power required for blockmaking process has been significantly minimized. Офіційний вебсайт: https://leisuremeta.io/ Whitepaper: https://github.com/leisuremeta/whitepaper/blob/main/LM_WP_v2.2_Eng.pdf Купити LM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни LeisureMeta (LM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена LeisureMeta (LM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7,53M $ 7,53M $ 7,53M Загальна пропозиція: $ 4,67B $ 4,67B $ 4,67B Циркуляційна пропозиція: $ 3,07B $ 3,07B $ 3,07B FDV (повністю розведена вартість): $ 11,46M $ 11,46M $ 11,46M Історичний максимум: $ 1,39 $ 1,39 $ 1,39 Історичний мінімум: $ 0,00203131 $ 0,00203131 $ 0,00203131 Поточна ціна: $ 0,002468 $ 0,002468 $ 0,002468 Дізнайтеся більше про ціну LeisureMeta (LM)

Токеноміка LeisureMeta (LM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки LeisureMeta (LM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LM, досліджуйте ціну токена LM в реальному часі!

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