Сьогоднішня ціна LeisureMeta (LM)

Поточна ціна LeisureMeta (LM) сьогодні становить 0.00532143 USD з ринковою капіталізацією $ 13.56M USD. Ціна LM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LeisureMeta:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 334.93K USD

- зміна ціни LeisureMeta протягом дня — +0.55%

- циркуляційна пропозиція – 2.55B USD

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