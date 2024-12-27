Ціна LeisureMeta (LM)
Поточна ціна LeisureMeta (LM) сьогодні становить 0.00532143 USD з ринковою капіталізацією $ 13.56M USD. Ціна LM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LeisureMeta:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 334.93K USD
- зміна ціни LeisureMeta протягом дня — +0.55%
- циркуляційна пропозиція – 2.55B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LeisureMeta до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LeisureMeta до USD становила $ +0.0011161135.
За останні 60 днів зміна ціни LeisureMeta до USD становила $ +0.0025546674.
За останні 90 днів зміна ціни LeisureMeta до USD становила $ +0.001253972419936788.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.55%
|30 днів
|$ +0.0011161135
|+20.97%
|60 днів
|$ +0.0025546674
|+48.01%
|90 днів
|$ +0.001253972419936788
|+30.83%
Останній аналіз цін LeisureMeta: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.33%
+0.55%
-3.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LeisureMetaverse issued its own utility token, LM token to energize trade of NFTs and increase the valuation of NFTs. LeisureMetaverse operates its own blockchain, but the LM token in LeisureMetaverse and the ERC20 LM token on Ethereum are interchangeable through the gateway between LeisureMetaverse and Ethereum. As an NFT minting & trading DAO platform, the Leisure metaverse platform is designed to overcome limitations of existing blockchain platforms such as scalability, gas fee and awkward UX. Using Tendermint style proof of stake PoS) based Byzantine Fault Tolerant BFT) consensus algorithm, LeisureMeta chain has attained 1,000 TPS and transaction finality at once. The Bloom filter is used to distinguish known transactions between individual nodes to enhance the efficiency of networking by transmitting unknown transactions only. With multiple private key paring system, the UX was improved by assigning individual private keys for user"s each device. LeisureMeta blockchain reduced the block time to 1 sec with Conflict free Replicated Data Type (CRDT) structure to eliminate the ordering between intra block transactions. Consequently, the computing power required for blockmaking process has been significantly minimized.
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