Ціна Leia the Cat (LEIA)
Поточна ціна Leia the Cat (LEIA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LEIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Leia the Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 212.12 USD
- зміна ціни Leia the Cat протягом дня — +12.78%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Leia the Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Leia the Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Leia the Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Leia the Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+12.78%
|30 днів
|$ 0
|+26.32%
|60 днів
|$ 0
|+2.58%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Leia the Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.09%
+12.78%
+2.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Leia the Cat: Named after Solana Co-Founder Raj Gokal’s cat Leia. LEIA has a 1% tax burn fee that automatically burns 1% on both buys and sells enabling a deflationary model.
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