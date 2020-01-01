Токеноміка Lehman Brothers (LEH) Дізнайтеся ключову інформацію про Lehman Brothers (LEH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Lehman Brothers (LEH) The Most Liquid Bank on Solana 🏦 $LEH is a meme token and should not be considered as an investment vehicle or a medium for profit. The value of $LEH is not promised or guaranteed. The primary purpose of $LEH is to encourage community engagement and facilitate participation in a community-driven meme culture project. Офіційний вебсайт: https://www.lehmanbroscoin.com/ Whitepaper: https://t.me/LehmanBrosCoin Купити LEH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Lehman Brothers (LEH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Lehman Brothers (LEH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 999,82M $ 999,82M $ 999,82M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 31,67K $ 31,67K $ 31,67K Історичний максимум: $ 0,01053602 $ 0,01053602 $ 0,01053602 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Lehman Brothers (LEH)

Токеноміка Lehman Brothers (LEH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Lehman Brothers (LEH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LEH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LEH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LEH, досліджуйте ціну токена LEH в реальному часі!

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