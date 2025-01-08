Ціна LEGIT (LEGIT)
Поточна ціна LEGIT (LEGIT) сьогодні становить 0.00283583 USD з ринковою капіталізацією $ 2.85M USD. Ціна LEGIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LEGIT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 134.80K USD
- зміна ціни LEGIT протягом дня — -10.29%
- циркуляційна пропозиція – 996.44M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LEGIT до USD становила $ -0.000325419610688676.
За останні 30 днів зміна ціни LEGIT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LEGIT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LEGIT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000325419610688676
|-10.29%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LEGIT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.78%
-10.29%
+2.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LEGIT: A Memecoin Revolution Built on Liquidity, Transparency, and Long-Term Growth Born with the fair launch spirit at its core, LEGIT is a memecoin that seeks to differentiate itself by emphasizing stability, transparency, and sustainability. Unlike traditional memecoins that rely heavily on hype and speculative trading, $LEGIT aims to build a strong community of holders and ensure liquidity while minimizing risks associated with token inflation and market manipulation
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