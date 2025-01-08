Сьогоднішня ціна LEGIT (LEGIT)

Поточна ціна LEGIT (LEGIT) сьогодні становить 0.00283583 USD з ринковою капіталізацією $ 2.85M USD. Ціна LEGIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LEGIT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 134.80K USD

- зміна ціни LEGIT протягом дня — -10.29%

- циркуляційна пропозиція – 996.44M USD

Отримуйте оновлення цін LEGIT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни LEGIT.