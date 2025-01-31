Ціна Legion Network (LGX)
Поточна ціна Legion Network (LGX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LGX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Legion Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 160.70K USD
- зміна ціни Legion Network протягом дня — -5.25%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Legion Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Legion Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Legion Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Legion Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.25%
|30 днів
|$ 0
|-20.26%
|60 днів
|$ 0
|-36.44%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Legion Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.54%
-5.25%
-14.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Legion Network is a super blockchain based ecosystem divided into 4 sections that connects creators, large brands, influencers, entrepreneurs – and help them to unleash their potential via cutting edge technologies The Ecosystem consists of -Bluemoon (Collaborative Marketplace and Metaverse) -SaaS solutions -Empower Academy (Watch to earn) -Gaming (Play to earn) and Rewards
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