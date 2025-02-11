Ціна Legion (LEGION)
Поточна ціна Legion (LEGION) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LEGION до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Legion:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.03 USD
- зміна ціни Legion протягом дня — +254.79%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Legion до USD становила $ +0.00054768.
За останні 30 днів зміна ціни Legion до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Legion до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Legion до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00054768
|+254.79%
|30 днів
|$ 0
|+147.84%
|60 днів
|$ 0
|-56.47%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Legion: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+254.79%
+165.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Legion is an investment and OTC DeFi platform for retail. We provide everyone access to early-stage investments in top Web3 projects and an open OTC marketplace.
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