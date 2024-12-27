Сьогоднішня ціна Legia Warsaw Fan Token (LEG)

Поточна ціна Legia Warsaw Fan Token (LEG) сьогодні становить 0.283055 USD з ринковою капіталізацією $ 263.53K USD. Ціна LEG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Legia Warsaw Fan Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.73 USD

- зміна ціни Legia Warsaw Fan Token протягом дня — -0.71%

- циркуляційна пропозиція – 930.96K USD

Отримуйте оновлення цін LEG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни LEG.