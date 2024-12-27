Ціна LegendX (LGNDX)
Поточна ціна LegendX (LGNDX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 737.95K USD. Ціна LGNDX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LegendX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 845.80 USD
- зміна ціни LegendX протягом дня — -7.36%
- циркуляційна пропозиція – 2.59B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LegendX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LegendX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LegendX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LegendX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.36%
|30 днів
|$ 0
|-45.75%
|60 днів
|$ 0
|-46.36%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LegendX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-7.36%
-26.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$LGNDX is a versatile ERC-20 token deployed on Ethereum and serves as the heart of the Titan Legends ecosystem. Its fundamental purpose is to provide a liquid solution to the Titan Legends NFT collection through the project's innovative two-way escrow swap contract called "The Battlefield". The total supply of $LGNDX is 2,888,888,888 which is capped, deflationary, and non-mintable. $LGNDX has no transaction tax associated with trading it on decentralized exchanges. Users can freely exchange $LGNDX tokens on Uniswap, without additional expenses, allowing for seamless and cost-effective transactions. $LGNDX is designed to be deflationary through users interacting with the two-way escrow contract. 3% of $LGNDX from both Bounty Claims and Ransom Payments is burned forever.
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