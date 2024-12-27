Сьогоднішня ціна LegendX (LGNDX)

Поточна ціна LegendX (LGNDX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 737.95K USD. Ціна LGNDX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LegendX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 845.80 USD

- зміна ціни LegendX протягом дня — -7.36%

- циркуляційна пропозиція – 2.59B USD

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