Сьогоднішня ціна Legends of Elysium

Поточна ціна Legends of Elysium (LOE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,15% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LOE до USD становить $ 0 за LOE.

Legends of Elysium наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13 873,12, з циркуляційною пропозицією у 108,47M LOE. Протягом останніх 24 годин LOE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,211191, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LOE змінився на -0,00% за останню годину та на -1,53% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 54,36.

Ринкова інформація щодо Legends of Elysium (LOE)

Ринкова капіталізація $ 13,87K$ 13,87K $ 13,87K Обсяг (за 24 год) $ 54,36$ 54,36 $ 54,36 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 25,45K$ 25,45K $ 25,45K Циркуляційне постачання 108,47M 108,47M 108,47M Загальна пропозиція 199 000 000,0 199 000 000,0 199 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Legends of Elysium — $ 13,87K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 54,36. Циркуляційна пропозиція LOE — 108,47M, зі загальною пропозицією 199000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 25,45K.