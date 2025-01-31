Ціна Legendary MEME (LME)
Поточна ціна Legendary MEME (LME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Legendary MEME:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.93 USD
- зміна ціни Legendary MEME протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Legendary MEME до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Legendary MEME до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Legendary MEME до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Legendary MEME до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-19.17%
|60 днів
|$ 0
|-48.31%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Legendary MEME: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-22.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
First Legendary Aptos memecoin
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