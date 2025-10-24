Інформація щодо ціни Legend of Arcadia (ARCA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,0116488 $ 0,0116488 $ 0,0116488 Мін. за 24 год $ 0,01182796 $ 0,01182796 $ 0,01182796 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,0116488$ 0,0116488 $ 0,0116488 Макс. за 24 год $ 0,01182796$ 0,01182796 $ 0,01182796 Рекордний максимум $ 0,089965$ 0,089965 $ 0,089965 Найнижча ціна $ 0,0104858$ 0,0104858 $ 0,0104858 Зміна ціни (за 1 год) -0,01% Зміна ціни (1 дн.) -0,24% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,22% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,22%

Актуальна ціна Legend of Arcadia (ARCA) становить $0,01171132. За останні 24 години ARCA торгувався між мінімумом у $ 0,0116488 і максимумом у $ 0,01182796, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ARCA становить $ 0,089965, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0104858.

Що стосується короткострокових результатів, то ARCA змінився на -0,01% за останню годину, -0,24% за 24 години та на -2,22% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Legend of Arcadia (ARCA)

Ринкова капіталізація $ 3,24M$ 3,24M $ 3,24M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,68M$ 11,68M $ 11,68M Циркуляційне постачання 277,33M 277,33M 277,33M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Legend of Arcadia — $ 3,24M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ARCA — 277,33M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,68M.