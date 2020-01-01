Токеноміка LEGAL (LEGAL) Дізнайтеся ключову інформацію про LEGAL (LEGAL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація LEGAL (LEGAL) Building a real-world accountability framework 4 digital offenders. RWA's driving revenue to our holders. How did Legal X come into existence? It is widely acknowledged that the cryptocurrency sector has been infiltrated by unscrupulous individuals, a fact substantiated by on-chain data. 🔹Our objective is to serve as a deterrent against such malfeasance. While we cannot eliminate every fraudulent actor from deceiving their communities, we aim to cultivate a community and establish processes that will act as a protective barrier. As Legal X solidifies its reputation within the cryptocurrency industry, our legal expertise will serve as a hallmark of our identity. 🔹We will advocate for crypto investors who have fallen victim to scams by financing civil or criminal litigation against the wrongdoers in this domain. This encompasses creators, founders, developers, key opinion leaders, and influencers. 🔹Pursuing legal action against any of these parties can be prohibitively expensive for individuals, which is why we are developing a self-funding mechanism. In addition to the legal initiatives of Legal X, we will also create our own cryptocurrency technology and real-world assets to generate revenue for holders of the $LEGAL token. 🔹Having grown accustomed to crypto platforms draining liquidity from our market, we intend to utilize that liquidity to benefit our token holders. Our ultimate ambition is to become a publicly traded company, and once stock tokenization is legalized, we will venture into that arena. 🔹In the meantime, Legal X Global LLC is dedicated to the company's growth, encompassing both the cryptocurrency sector and the pursuit of public company status. Офіційний вебсайт: http://www.legal-x.io Купити LEGAL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни LEGAL (LEGAL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена LEGAL (LEGAL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 106,60K $ 106,60K $ 106,60K Загальна пропозиція: $ 974,73M $ 974,73M $ 974,73M Циркуляційна пропозиція: $ 974,73M $ 974,73M $ 974,73M FDV (повністю розведена вартість): $ 106,60K $ 106,60K $ 106,60K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00010936 $ 0,00010936 $ 0,00010936 Дізнайтеся більше про ціну LEGAL (LEGAL)

Токеноміка LEGAL (LEGAL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки LEGAL (LEGAL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LEGAL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LEGAL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LEGAL, досліджуйте ціну токена LEGAL в реальному часі!

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