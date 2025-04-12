Сьогоднішня ціна LEGAL (LEGAL)

Поточна ціна LEGAL (LEGAL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 133.69K USD. Ціна LEGAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LEGAL:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни LEGAL протягом дня — +27.90%

- циркуляційна пропозиція – 979.49M USD

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