Сьогоднішня ціна Legacy ICHI (ICHI)

Поточна ціна Legacy ICHI (ICHI) сьогодні становить 0.653527 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ICHI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Legacy ICHI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.37 USD

- зміна ціни Legacy ICHI протягом дня — -0.46%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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