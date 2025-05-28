Сьогоднішня ціна Legacy Frax Dollar (FRAX)

Поточна ціна Legacy Frax Dollar (FRAX) сьогодні становить 0,999547 USD з ринковою капіталізацією $ 314,79M USD. Ціна FRAX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Legacy Frax Dollar:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Legacy Frax Dollar протягом дня — -0,00%

- циркуляційна пропозиція – 314,94M USD

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