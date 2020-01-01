Токеноміка Legacy BOLD (BOLD) Дізнайтеся ключову інформацію про Legacy BOLD (BOLD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Legacy BOLD (BOLD) BOLD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to set your own rate and draw loans against ETHm, wstETH and rETH used as collateral. Loans are paid out in BOLD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing BOLD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free. Офіційний вебсайт: https://www.liquity.org/ Купити BOLD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Legacy BOLD (BOLD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Legacy BOLD (BOLD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,52M $ 1,52M $ 1,52M Загальна пропозиція: $ 1,53M $ 1,53M $ 1,53M Циркуляційна пропозиція: $ 1,53M $ 1,53M $ 1,53M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,52M $ 1,52M $ 1,52M Історичний максимум: $ 1,052 $ 1,052 $ 1,052 Історичний мінімум: $ 0,766565 $ 0,766565 $ 0,766565 Поточна ціна: $ 0,996841 $ 0,996841 $ 0,996841 Дізнайтеся більше про ціну Legacy BOLD (BOLD)

Токеноміка Legacy BOLD (BOLD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Legacy BOLD (BOLD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BOLD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BOLD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BOLD, досліджуйте ціну токена BOLD в реальному часі!

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