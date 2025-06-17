Ціна Legacy BOLD (BOLD)
Поточна ціна Legacy BOLD (BOLD) сьогодні становить 0,99679 USD з ринковою капіталізацією $ 1,59M USD. Ціна BOLD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Legacy BOLD:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Legacy BOLD протягом дня — +0,12%
- циркуляційна пропозиція – 1,59M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Legacy BOLD до USD становила $ +0,00120779.
За останні 30 днів зміна ціни Legacy BOLD до USD становила $ -0,0027141594.
За останні 60 днів зміна ціни Legacy BOLD до USD становила $ -0,0025420138.
За останні 90 днів зміна ціни Legacy BOLD до USD становила $ -0,0016100459106855.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00120779
|+0,12%
|30 днів
|$ -0,0027141594
|-0,27%
|60 днів
|$ -0,0025420138
|-0,25%
|90 днів
|$ -0,0016100459106855
|-0,16%
Останній аналіз цін Legacy BOLD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,03%
+0,12%
-0,33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BOLD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to set your own rate and draw loans against ETHm, wstETH and rETH used as collateral. Loans are paid out in BOLD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing BOLD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free.
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