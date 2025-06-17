Сьогоднішня ціна Legacy BOLD (BOLD)

Поточна ціна Legacy BOLD (BOLD) сьогодні становить 0,99679 USD з ринковою капіталізацією $ 1,59M USD. Ціна BOLD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Legacy BOLD:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Legacy BOLD протягом дня — +0,12%

- циркуляційна пропозиція – 1,59M USD

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