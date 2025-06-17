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Ціна Legacy BOLD (BOLD)

USD

Графік ціни Legacy BOLD (BOLD) в реальному часі

$0,99679
$0,99679$0,99679
+0,10%(1D)

Сьогоднішня ціна Legacy BOLD (BOLD)

Поточна ціна Legacy BOLD (BOLD) сьогодні становить 0,99679 USD з ринковою капіталізацією $ 1,59M USD. Ціна BOLD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Legacy BOLD:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Legacy BOLD протягом дня — +0,12%
- циркуляційна пропозиція – 1,59M USD

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Цінові показники Legacy BOLD (BOLD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Legacy BOLD до USD становила $ +0,00120779.
За останні 30 днів зміна ціни Legacy BOLD до USD становила $ -0,0027141594.
За останні 60 днів зміна ціни Legacy BOLD до USD становила $ -0,0025420138.
За останні 90 днів зміна ціни Legacy BOLD до USD становила $ -0,0016100459106855.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00120779+0,12%
30 днів$ -0,0027141594-0,27%
60 днів$ -0,0025420138-0,25%
90 днів$ -0,0016100459106855-0,16%

Аналіз цін Legacy BOLD (BOLD)

Останній аналіз цін Legacy BOLD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0,990093
$ 0,990093$ 0,990093

$ 0,997962
$ 0,997962$ 0,997962

$ 1,052
$ 1,052$ 1,052

-0,03%

+0,12%

-0,33%

Ринкова інформація Legacy BOLD (BOLD)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 1,59M
$ 1,59M$ 1,59M

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1,59M
1,59M 1,59M

Що таке Legacy BOLD (BOLD)

BOLD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to set your own rate and draw loans against ETHm, wstETH and rETH used as collateral. Loans are paid out in BOLD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing BOLD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free.

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Ресурс Legacy BOLD (BOLD)

Офіційний вебсайт

Токеноміка Legacy BOLD (BOLD)

Розуміння токеноміки Legacy BOLD (BOLD) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BOLD зараз!

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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