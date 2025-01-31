Ціна LEEROY JENKINS (LEEROY)
Поточна ціна LEEROY JENKINS (LEEROY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LEEROY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LEEROY JENKINS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.23 USD
- зміна ціни LEEROY JENKINS протягом дня — +1.59%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LEEROY JENKINS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LEEROY JENKINS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LEEROY JENKINS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LEEROY JENKINS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.59%
|30 днів
|$ 0
|-32.45%
|60 днів
|$ 0
|-72.41%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LEEROY JENKINS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.59%
-5.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$LEEROY is a meme token based on ERC-20 blockchain with active community activity.
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