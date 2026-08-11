Сьогоднішня ціна LEEK

Поточна ціна LEEK (LEEK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LEEK до USD становить $ 0 за LEEK.

LEEK наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 224,229, з циркуляційною пропозицією у 913.23M LEEK. Протягом останніх 24 годин LEEK торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LEEK змінився на -- за останню годину та на +1.59% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 5.03.

Ринкова інформація щодо LEEK (LEEK)

Ринкова капіталізація $ 224.23K$ 224.23K $ 224.23K Обсяг (за 24 год) $ 5.03$ 5.03 $ 5.03 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 224.23K$ 224.23K $ 224.23K Циркуляційне постачання 913.23M 913.23M 913.23M Загальна пропозиція 913,230,953.0 913,230,953.0 913,230,953.0

Поточна ринкова капіталізація LEEK — $ 224.23K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 5.03. Циркуляційна пропозиція LEEK — 913.23M, зі загальною пропозицією 913230953.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 224.23K.