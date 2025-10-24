Актуальна ціна Ledgity Token сьогодні становить 0,0100651 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LDY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LDY на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Ledgity Token сьогодні становить 0,0100651 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LDY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LDY на MEXC вже зараз.

Докладніше про LDY

Інформація про ціну LDY

Whitepaper LDY

Офіційний вебсайт LDY

Токеноміка LDY

Прогноз ціни LDY

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Ledgity Token

Ціна Ledgity Token (LDY)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 LDY до USD:

$0,0100651
$0,0100651$0,0100651
+8,80%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Ledgity Token (LDY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:31:08 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Ledgity Token (LDY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00918365
$ 0,00918365$ 0,00918365
Мін. за 24 год
$ 0,01006831
$ 0,01006831$ 0,01006831
Макс. за 24 год

$ 0,00918365
$ 0,00918365$ 0,00918365

$ 0,01006831
$ 0,01006831$ 0,01006831

$ 0,110451
$ 0,110451$ 0,110451

$ 0,00392962
$ 0,00392962$ 0,00392962

+0,31%

+8,85%

+2,73%

+2,73%

Актуальна ціна Ledgity Token (LDY) становить $0,0100651. За останні 24 години LDY торгувався між мінімумом у $ 0,00918365 і максимумом у $ 0,01006831, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LDY становить $ 0,110451, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00392962.

Що стосується короткострокових результатів, то LDY змінився на +0,31% за останню годину, +8,85% за 24 години та на +2,73% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Ledgity Token (LDY)

$ 370,24K
$ 370,24K$ 370,24K

--
----

$ 754,00K
$ 754,00K$ 754,00K

36,83M
36,83M 36,83M

75 000 000,0
75 000 000,0 75 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Ledgity Token — $ 370,24K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LDY — 36,83M, зі загальною пропозицією 75000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 754,00K.

Історія ціни Ledgity Token (LDY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ledgity Token до USD становила $ +0,00081851.
За останні 30 днів зміна ціни Ledgity Token до USD становила $ +0,0005893085.
За останні 60 днів зміна ціни Ledgity Token до USD становила $ -0,0044126565.
За останні 90 днів зміна ціни Ledgity Token до USD становила $ -0,00283842593416523.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00081851+8,85%
30 днів$ +0,0005893085+5,85%
60 днів$ -0,0044126565-43,84%
90 днів$ -0,00283842593416523-21,99%

Що таке Ledgity Token (LDY)

Ledgity Yield provides stablecoins holders with a scalable and stable treasury management solution backed by a liquid portfolio of Real World Assets (RWA)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Ledgity Token (LDY)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Ledgity Token (USD)

Скільки коштуватиме Ledgity Token (LDY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Ledgity Token (LDY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Ledgity Token.

Перегляньте прогноз ціни Ledgity Token вже зараз!

LDY до місцевих валют

Токеноміка Ledgity Token (LDY)

Розуміння токеноміки Ledgity Token (LDY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена LDY зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Ledgity Token (LDY)

Скільки сьогодні коштує Ledgity Token (LDY)?
Актуальна ціна LDY у USD становить 0,0100651 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна LDY до USD?
Поточна ціна LDY до USD — $ 0,0100651. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Ledgity Token?
Ринкова капіталізація LDY — $ 370,24K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція LDY?
Циркуляційна пропозиція LDY — 36,83M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) LDY?
LDY досяг історичної максимальної ціни у 0,110451 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) LDY?
Історична мінімальна ціна LDY становила 0,00392962 USD.
Який обсяг торгівлі LDY?
Актуальний обсяг торгівлі LDY за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна LDY цього року?
LDY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни LDY для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:31:08 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Ledgity Token (LDY)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.