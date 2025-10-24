Інформація щодо ціни Ledgity Token (LDY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,00918365 Макс. за 24 год $ 0,01006831 Рекордний максимум $ 0,110451 Найнижча ціна $ 0,00392962 Зміна ціни (за 1 год) +0,31% Зміна ціни (1 дн.) +8,85% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,73%

Актуальна ціна Ledgity Token (LDY) становить $0,0100651. За останні 24 години LDY торгувався між мінімумом у $ 0,00918365 і максимумом у $ 0,01006831, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LDY становить $ 0,110451, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00392962.

Що стосується короткострокових результатів, то LDY змінився на +0,31% за останню годину, +8,85% за 24 години та на +2,73% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Ledgity Token (LDY)

Ринкова капіталізація $ 370,24K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 754,00K Циркуляційне постачання 36,83M Загальна пропозиція 75 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Ledgity Token — $ 370,24K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LDY — 36,83M, зі загальною пропозицією 75000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 754,00K.