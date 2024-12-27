Сьогоднішня ціна Ledgis (LED)

Поточна ціна Ledgis (LED) сьогодні становить 0.00470813 USD з ринковою капіталізацією $ 193.36K USD. Ціна LED до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ledgis:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.16 USD

- зміна ціни Ledgis протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 41.07M USD

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