Сьогоднішня ціна Ledger Realms

Поточна ціна Ledger Realms (LR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 37,12% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LR до USD становить $ 0 за LR.

Ledger Realms наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 273 393, з циркуляційною пропозицією у 790,61M LR. Протягом останніх 24 годин LR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LR змінився на +5,70% за останню годину та на -19,32% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 25,87K.

Ринкова інформація щодо Ledger Realms (LR)

Ринкова капіталізація $ 273,39K$ 273,39K $ 273,39K Обсяг (за 24 год) $ 25,87K$ 25,87K $ 25,87K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 340,11K$ 340,11K $ 340,11K Циркуляційне постачання 790,61M 790,61M 790,61M Загальна пропозиція 983 550 161,625588 983 550 161,625588 983 550 161,625588

Поточна ринкова капіталізація Ledger Realms — $ 273,39K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 25,87K. Циркуляційна пропозиція LR — 790,61M, зі загальною пропозицією 983550161.625588. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 340,11K.