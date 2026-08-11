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Поточна ціна Ledger Realms сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація LR становить 273 393 USD. Відстежуйте оновлення цін LR до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Ledger Realms сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація LR становить 273 393 USD. Відстежуйте оновлення цін LR до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про LR

Інформація про ціну LR

Що таке LR

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Ціна Ledger Realms (LR)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 LR до USD:

$0,00034707
$0,00034707$0,00034707
+44,20%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Ledger Realms (LR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:03:56 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Ledger Realms

Поточна ціна Ledger Realms (LR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 37,12% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LR до USD становить $ 0 за LR.

Ledger Realms наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 273 393, з циркуляційною пропозицією у 790,61M LR. Протягом останніх 24 годин LR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LR змінився на +5,70% за останню годину та на -19,32% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 25,87K.

Ринкова інформація щодо Ledger Realms (LR)

$ 273,39K
$ 273,39K$ 273,39K

$ 25,87K
$ 25,87K$ 25,87K

$ 340,11K
$ 340,11K$ 340,11K

790,61M
790,61M 790,61M

983 550 161,625588
983 550 161,625588 983 550 161,625588

Поточна ринкова капіталізація Ledger Realms — $ 273,39K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 25,87K. Циркуляційна пропозиція LR — 790,61M, зі загальною пропозицією 983550161.625588. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 340,11K.

Історія ціни Ledger Realms у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+5,70%

+37,12%

-19,32%

-19,32%

Історія ціни Ledger Realms (LR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ledger Realms до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ledger Realms до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ledger Realms до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ledger Realms до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+37,12%
30 днів$ 0+5,75%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Ledger Realms

Прогноз ціни Ledger Realms (LR) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна LR у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Ledger Realms (LR) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Ledger Realms потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Ledger Realms у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни LR на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Ledger Realms.

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Ресурс Ledger Realms (LR)

Офіційний вебсайт

Категорія :

NFTPump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Про Ledger Realms

Які торговельні права зараз має Ledger Realms?

Поточна ціна: ₴, з рухом ціни 37.12% за останні 24 години.

Чи привертає LR увагу інституцій?

Інституційну участь можна визначити за зростанням обсягу торгівлі (₴--), стабільною ліквідністю та постійним довгостроковим зростанням ціни порівняно з його однорідними групами NFT,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem.

Наскільки ліквідний ринок Ledger Realms?

Оцінка ліквідності --/100 свідчить про сильну глибину ринку, що дозволяє ефективно виконувати більші замовлення на різних біржах.

Що показує обіговий запас щодо LR?

З кількістю токенів 790607927.454288 динаміка запасу впливає на довгострокову оцінку, особливо під час циклів інституційного накопичення або розподілу.

Як Ledger Realms порівнюється зі своїми історичними максимумами?

Його ATH — ₴ та ATL — ₴ служать опорними точками для інституційних оцінок ризику.

Наскільки активно торгують Ledger Realms сьогодні?

Воно зафіксувало обсяг ₴-- за добу — важливий показник для інституцій при оцінці стратегій входження.

Як -- впливає на інституційний інтерес?

Стабільність, масштабованість та екосистема розробників -- можуть значно вплинути на те, як великі інвестори оцінюють довгострокову життєздатність Ledger Realms.

Люди також запитують: Інші запитання про Ledger Realms

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:03:56 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Ledger Realms (LR)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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ZKcandy

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$2,6531$2,6531

+47,30%

Cysic

Cysic

CYS

$1,4135
$1,4135$1,4135

+22,85%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,47447
$0,47447$0,47447

+24,25%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00695
$0,00695$0,00695

+16,02%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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