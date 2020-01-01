Токеноміка Ledger AI (LEDGER) Дізнайтеся ключову інформацію про Ledger AI (LEDGER), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ledger AI (LEDGER) LedgerAI is an advanced artificial intelligence-driven platform designed to enhance corporate governance by providing intelligent recommendations for objective decision-making. The project integrates AI and proprietary data to deliver tailored solutions that prioritize user-centric design and cross-sector expertise, ensuring that companies can navigate the complexities of modern business environments effectively. Офіційний вебсайт: https://ledgerai.co/ Купити LEDGER зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ledger AI (LEDGER) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ledger AI (LEDGER), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,31M $ 2,31M $ 2,31M Загальна пропозиція: $ 3,14B $ 3,14B $ 3,14B Циркуляційна пропозиція: $ 2,15B $ 2,15B $ 2,15B FDV (повністю розведена вартість): $ 3,37M $ 3,37M $ 3,37M Історичний максимум: $ 0,00747007 $ 0,00747007 $ 0,00747007 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00107282 $ 0,00107282 $ 0,00107282 Дізнайтеся більше про ціну Ledger AI (LEDGER)

Токеноміка Ledger AI (LEDGER): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ledger AI (LEDGER) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LEDGER, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LEDGER, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LEDGER, досліджуйте ціну токена LEDGER в реальному часі!

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