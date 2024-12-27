Сьогоднішня ціна Ledger AI (LEDGER)

Поточна ціна Ledger AI (LEDGER) сьогодні становить 0.00360308 USD з ринковою капіталізацією $ 7.28M USD. Ціна LEDGER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ledger AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.43K USD

- зміна ціни Ledger AI протягом дня — -0.67%

- циркуляційна пропозиція – 2.02B USD

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