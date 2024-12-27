Ціна Ledger AI (LEDGER)
Поточна ціна Ledger AI (LEDGER) сьогодні становить 0.00360308 USD з ринковою капіталізацією $ 7.28M USD. Ціна LEDGER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ledger AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.43K USD
- зміна ціни Ledger AI протягом дня — -0.67%
- циркуляційна пропозиція – 2.02B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ledger AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ledger AI до USD становила $ +0.0020602497.
За останні 60 днів зміна ціни Ledger AI до USD становила $ -0.0000408365.
За останні 90 днів зміна ціни Ledger AI до USD становила $ -0.000999586696167431.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.67%
|30 днів
|$ +0.0020602497
|+57.18%
|60 днів
|$ -0.0000408365
|-1.13%
|90 днів
|$ -0.000999586696167431
|-21.71%
Останній аналіз цін Ledger AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.46%
-0.67%
+13.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LedgerAI is an advanced artificial intelligence-driven platform designed to enhance corporate governance by providing intelligent recommendations for objective decision-making. The project integrates AI and proprietary data to deliver tailored solutions that prioritize user-centric design and cross-sector expertise, ensuring that companies can navigate the complexities of modern business environments effectively.
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