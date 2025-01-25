Сьогоднішня ціна Lecksis (LEKS)

Поточна ціна Lecksis (LEKS) сьогодні становить 0.00428045 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LEKS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lecksis:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 118.82K USD

- зміна ціни Lecksis протягом дня — +60.04%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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