Ціна Lecksis (LEKS)
Поточна ціна Lecksis (LEKS) сьогодні становить 0.00428045 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LEKS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lecksis:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 118.82K USD
- зміна ціни Lecksis протягом дня — +60.04%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lecksis до USD становила $ +0.00160586.
За останні 30 днів зміна ціни Lecksis до USD становила $ -0.0006563128.
За останні 60 днів зміна ціни Lecksis до USD становила $ -0.0011568125.
За останні 90 днів зміна ціни Lecksis до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00160586
|+60.04%
|30 днів
|$ -0.0006563128
|-15.33%
|60 днів
|$ -0.0011568125
|-27.02%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Lecksis: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+37.38%
+60.04%
+10.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Lecksis is an all-in-one app that combines secure messaging, a marketplace, and cryptocurrency. You can create private chats, buy and sell goods on the built-in marketplace using Lecksis tokens as payment. All your confidential data is encrypted and stored only on your device. Lecksis lets you be completely anonymous: no need to share personal information like email, phone number, or even your real name. Just download the app, create a nickname, and enjoy your privacy.
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