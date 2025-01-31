Сьогоднішня ціна Leandro Lopes (LOPES)

Поточна ціна Leandro Lopes (LOPES) сьогодні становить 0.00794766 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LOPES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Leandro Lopes:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.46 USD

- зміна ціни Leandro Lopes протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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