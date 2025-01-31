Ціна Leandro Lopes (LOPES)
Поточна ціна Leandro Lopes (LOPES) сьогодні становить 0.00794766 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LOPES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Leandro Lopes:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.46 USD
- зміна ціни Leandro Lopes протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Leandro Lopes до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Leandro Lopes до USD становила $ +0.0007609256.
За останні 60 днів зміна ціни Leandro Lopes до USD становила $ -0.0023698404.
За останні 90 днів зміна ціни Leandro Lopes до USD становила $ -0.01689685414094036.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0007609256
|+9.57%
|60 днів
|$ -0.0023698404
|-29.81%
|90 днів
|$ -0.01689685414094036
|-68.01%
Останній аналіз цін Leandro Lopes: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-2.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Leandro Lopes (LL) is a multidimensional and authentic upcoming fashion brand, which constitutes integrity through high quality and exclusive individual designs. Leandro Lopes is more than just fashion or clothing. Leandro Lopes expresses a special spirit and lifestyle driven towards connecting people. Because of its celebrities and influencers and their communities of over 20 million followers, Leandro Lopes has a huge potential. Many of the market participants consider Leandro Lopes as one of the fastest growing fashion brands in 2022. Leandro Lopes embraces on values to produce only in Europe, establishing a wide range of core products such as sneakers, Tops, Pants, and other shoes handmade from high quality materials. The production of all LL-Products takes place solely in factories in Portugal, where the Lopes family has been long running shoe factories and business since 1962.
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