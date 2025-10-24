Інформація щодо ціни League of Kingdoms (LOKA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,110199 $ 0,110199 $ 0,110199 Мін. за 24 год $ 0,123392 $ 0,123392 $ 0,123392 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,110199$ 0,110199 $ 0,110199 Макс. за 24 год $ 0,123392$ 0,123392 $ 0,123392 Рекордний максимум $ 5,37$ 5,37 $ 5,37 Найнижча ціна $ 0,04425999$ 0,04425999 $ 0,04425999 Зміна ціни (за 1 год) +0,26% Зміна ціни (1 дн.) +0,25% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,24% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,24%

Актуальна ціна League of Kingdoms (LOKA) становить $0,11328. За останні 24 години LOKA торгувався між мінімумом у $ 0,110199 і максимумом у $ 0,123392, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LOKA становить $ 5,37, тоді як його історичний мінімум — $ 0,04425999.

Що стосується короткострокових результатів, то LOKA змінився на +0,26% за останню годину, +0,25% за 24 години та на -7,24% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо League of Kingdoms (LOKA)

Ринкова капіталізація $ 5,16M$ 5,16M $ 5,16M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 56,64M$ 56,64M $ 56,64M Циркуляційне постачання 45,57M 45,57M 45,57M Загальна пропозиція 500 000 000,0 500 000 000,0 500 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація League of Kingdoms — $ 5,16M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LOKA — 45,57M, зі загальною пропозицією 500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 56,64M.