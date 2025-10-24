Актуальна ціна League of Kingdoms сьогодні становить 0,11328 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LOKA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LOKA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна League of Kingdoms сьогодні становить 0,11328 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LOKA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LOKA на MEXC вже зараз.

Ціна League of Kingdoms (LOKA)

$0,11328
+0,20%1D
Графік ціни League of Kingdoms (LOKA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:30:58 (UTC+8)

Інформація щодо ціни League of Kingdoms (LOKA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

+0,26%

+0,25%

-7,24%

-7,24%

Актуальна ціна League of Kingdoms (LOKA) становить $0,11328. За останні 24 години LOKA торгувався між мінімумом у $ 0,110199 і максимумом у $ 0,123392, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LOKA становить $ 5,37, тоді як його історичний мінімум — $ 0,04425999.

Що стосується короткострокових результатів, то LOKA змінився на +0,26% за останню годину, +0,25% за 24 години та на -7,24% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо League of Kingdoms (LOKA)

Поточна ринкова капіталізація League of Kingdoms — $ 5,16M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LOKA — 45,57M, зі загальною пропозицією 500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 56,64M.

Історія ціни League of Kingdoms (LOKA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни League of Kingdoms до USD становила $ +0,00028008.
За останні 30 днів зміна ціни League of Kingdoms до USD становила $ -0,0308109705.
За останні 60 днів зміна ціни League of Kingdoms до USD становила $ -0,0462523599.
За останні 90 днів зміна ціни League of Kingdoms до USD становила $ -0,00594004321799701.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00028008+0,25%
30 днів$ -0,0308109705-27,19%
60 днів$ -0,0462523599-40,83%
90 днів$ -0,00594004321799701-4,98%

Що таке League of Kingdoms (LOKA)

League of Kingdoms is one of the world's first blockchain MMO strategy games. Gamers build kingdoms, farm resources, fight monsters (PvE), and compete with enemy kingdoms (PvP) or alliances (MMO) where all the land plots are non-fungible tokens (NFT) along with tokenizable resources, skins, and many other game assets. Currently, the free-to-play strategy game is available on mobile (Android, iOS), as well as on the PC.

The project team aims to build a game universe where gamers can have fun together while capitalizing on their digital assets, skills, and play-time. The project offers entertaining game content that appeals to not just crypto enthusiasts but also mainstream gamers.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни League of Kingdoms (USD)

Скільки коштуватиме League of Kingdoms (LOKA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів League of Kingdoms (LOKA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо League of Kingdoms.

Перегляньте прогноз ціни League of Kingdoms вже зараз!

Токеноміка League of Kingdoms (LOKA)

Розуміння токеноміки League of Kingdoms (LOKA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена LOKA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про League of Kingdoms (LOKA)

Скільки сьогодні коштує League of Kingdoms (LOKA)?
Актуальна ціна LOKA у USD становить 0,11328 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна LOKA до USD?
Поточна ціна LOKA до USD — $ 0,11328. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація League of Kingdoms?
Ринкова капіталізація LOKA — $ 5,16M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція LOKA?
Циркуляційна пропозиція LOKA — 45,57M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) LOKA?
LOKA досяг історичної максимальної ціни у 5,37 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) LOKA?
Історична мінімальна ціна LOKA становила 0,04425999 USD.
Який обсяг торгівлі LOKA?
Актуальний обсяг торгівлі LOKA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна LOKA цього року?
LOKA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни LOKA для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.