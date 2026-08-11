Сьогоднішня ціна Leadpoet

Поточна ціна Leadpoet (SN71) сьогодні становить $ 0,75216, зі зміною 4,34% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SN71 до USD становить $ 0,75216 за SN71.

Leadpoet наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 3 518 400, з циркуляційною пропозицією у 4,68M SN71. Протягом останніх 24 годин SN71 торгувався між $ 0,752055 (мінімум) та $ 0,799278 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 6,13, тоді як історичний мінімум — $ 0,01218282.

У короткостроковій динаміці SN71 змінився на -0,66% за останню годину та на -7,38% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 206,17K.

Ринкова інформація щодо Leadpoet (SN71)

Ринкова капіталізація $ 3,52M$ 3,52M $ 3,52M Обсяг (за 24 год) $ 206,17K$ 206,17K $ 206,17K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,52M$ 3,52M $ 3,52M Циркуляційне постачання 4,68M 4,68M 4,68M Загальна пропозиція 4 677 727,192572805 4 677 727,192572805 4 677 727,192572805

Поточна ринкова капіталізація Leadpoet — $ 3,52M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 206,17K. Циркуляційна пропозиція SN71 — 4,68M, зі загальною пропозицією 4677727.192572805. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,52M.