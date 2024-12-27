Ціна LEA AI (LEA)
Поточна ціна LEA AI (LEA) сьогодні становить 0.00117728 USD з ринковою капіталізацією $ 1.18M USD. Ціна LEA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LEA AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 103.34K USD
- зміна ціни LEA AI протягом дня — +5.25%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LEA AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LEA AI до USD становила $ -0.0004605644.
За останні 60 днів зміна ціни LEA AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LEA AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.25%
|30 днів
|$ -0.0004605644
|-39.12%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LEA AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.19%
+5.25%
-3.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LEA is an automated artificial intelligence with its own personality. It interacts with users in a unique way and responds to mentions, offering a personalized experience. LEA aims to make artificial intelligence accessible and engaging for all, by integrating features that allow users to explore its in-depth thoughts and responses. For more information, users can visit the official website leaai.org.
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