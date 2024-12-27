Сьогоднішня ціна LEA AI (LEA)

Поточна ціна LEA AI (LEA) сьогодні становить 0.00117728 USD з ринковою капіталізацією $ 1.18M USD. Ціна LEA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LEA AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 103.34K USD

- зміна ціни LEA AI протягом дня — +5.25%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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