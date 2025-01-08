Ціна LE7EL (L7L)
Поточна ціна LE7EL (L7L) сьогодні становить 0.0047567 USD з ринковою капіталізацією $ 889.74K USD. Ціна L7L до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LE7EL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.84K USD
- зміна ціни LE7EL протягом дня — +0.17%
- циркуляційна пропозиція – 187.08M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LE7EL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LE7EL до USD становила $ -0.0006672080.
За останні 60 днів зміна ціни LE7EL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LE7EL до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.17%
|30 днів
|$ -0.0006672080
|-14.02%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LE7EL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.11%
+0.17%
-1.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LE7EL is a Web3 gaming infrastructure layer designed to power the next generation of games. Their goal is to enable seamless, engaging gaming experiences powered by decentralized technology, UX abstraction, and generative AI. - Play: Enjoy an interconnected universe of games with a smooth, Web2-like experience. Players can immerse themselves in unique games and worlds, with blockchain seamlessly integrated in the background to enhance security and digital property rights. - Own: LE7EL empowers players to truly own their in-game assets and avatars. With on-chain assets and a unified currency ($L7L), players can buy, sell, or trade across games, ensuring strong digital property rights and sustainable revenue models. - Create: Generative AI tools and decentralized infrastructure make it faster and more efficient for creators to build their own worlds and games. Whether you’re a professional developer or an aspiring creator, LE7EL's tools and integrations are designed to simplify the creative process, allowing you to publish, monetize, and retain full control over your creations. $L7L Token The $L7L token is central to the network's economy, serving as a medium for payments, incentives, and governance, ensuring fair value distribution among all stakeholders: Players, Creators, Contributors, and Operators.
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