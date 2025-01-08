Сьогоднішня ціна LE7EL (L7L)

Поточна ціна LE7EL (L7L) сьогодні становить 0.0047567 USD з ринковою капіталізацією $ 889.74K USD. Ціна L7L до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LE7EL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.84K USD

- зміна ціни LE7EL протягом дня — +0.17%

- циркуляційна пропозиція – 187.08M USD

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